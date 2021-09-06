В Белоруссии сообщили о задержании россиянки, обвиняемой в клевете на Лукашенко Фото: "КП" Архив

В Минске задержана россиянка, обвиняемая в клевете на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Белорусская сторона уведомила о произошедшем РФ. Российские дипломаты оказывают необходимую консульскую поддержку. Об этом сообщили в посольстве ТАСС.

Пока деталей произошедшего не сообщается.

Накануне белорусская правозащитная организация «Весна» сообщила, что в СИЗО Беларуси по делу о клевете на президента содержится россиянка.

Женщину зовут Ирина Викхольм, она 1963 года рождения. Под арестом россиянка находится с конца мая, а причиной для ареста стала публикация в Twitter.

1 сентября на сайте прокуратуры Бреста появилось сообщение, что в суд направляется уголовное дело в отношении "58-летней иностранной гражданки В., которой инкриминировано распространение заведомо ложных измышлений, позорящих Президента Республики Беларусь, соединенных с обвинением его в тяжком преступлении".

Следователи признали в публикации, сделанной женщиной в мае, ущерб авторитету государства. Она обвинила президента в «акте терроризма и авиапиратства».