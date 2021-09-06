В Киеве снесли памятный знак дружбы Москвы и Украины, простоявший 20 лет. Фото: Київська міська рада

В Киеве снесли установленный в 2001 году памятный знак дружбы Москвы и Украины. После демонтажа памятник доставили на хранение в местную администрацию, а оттуда отправят в "музей тоталитаризма". Об этом рассказала депутат Киевского городского совета Алина Михайлова

Демонтажом занималось коммунальное предприятие Киева. Коммунальщики выполняли решение Киевсовета от 8 июля 2021 года.

- Памятник дружбе с Москвой демонтирован <...> Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района выполнило решение Киевсовета от 8 июля 2021 года", - написала она в Facebook.

Решение о сносе памятника вызвало споры в обществе. Во фракции "Слуга народа", а также "Оппозиционная платформа - За жизнь" не поддержали решение Киевсовета, тем не менее, оно было утверждено и приведено в исполнение.

Гранитный монумент был установлен в августе 2001 года, в сквере по улице Маршала Якубовсокго. Активисты не раз пытались обезобразить конструкцию, в 2015 году ее выкрасили в цвет украинского флага.

Ранее в Киеве снесли памятник Ленину на бульваре Тараса Шевченко.