Цена газа в Европе превысила 650 долларов за 1 тысячу кубометров

К настоящему моменту рост цены газа несколько замедлился Фото: REUTERS

Цена газа на фьючерсном рынке Европы превысила 600 долларов за тысячу кубометров. Это произошло впервые в истории.

Фьючерс - договор между покупателем и продавцом, который определяет сроки поставки и сумму покупки актива. Согласно данным биржи ICE Futures, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 6 сентября достигала 654,1 доллара за 1 тысячу кубометров газа. Это сумма, за которую газ, который поступит покупателю в октябре, покупается сегодня.

К настоящему моменту рост цены газа несколько замедлился. Всего с начала торгов 1 сентября цена газа выросла на 3%.

Стоит отметить, что октябрьские фьючерсы показали первый рекорд в конце августа 2021 года - стоимость газа тогда впервые превысила 600 долларов за тысячу кубометров. Сайт kp.ru писал, почему подскочили цены, можно ли назвать их по-настоящему рекордными, как это повлияет на Европу и скажется ли на России.