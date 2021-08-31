«Теперь-то заживем богато?» и еще четыре вопроса о рекордно высокой цене на газ

Стоимость голубого топлива в Европе подскочила до $600 за тысячу кубометров Фото: Shutterstock

По данным лондонской биржи ICE, цена на газ в начале этой недели превысила $600 за тысячу кубометров. На прошлой неделе цены тоже были солидными - $580 за тысячу «кубов». Российские и западные СМИ называют эти цифры рекордными для Европы. Почему стоимость газа так сильно взлетела и как это отразится на простых людях? Отвечаем на главные вопросы.

1. Почему подскочили цены?

Вообще, цены на газ растут весь нынешний год. С января голубое топливо подорожало в четыре раза, а за лето – почти вдвое: в июне тысяча кубов в Европе стоила чуть больше $300. Среди главных причин – холодная зима 2020-2021 и недостаточные запасы голубого топлива в Европе. Все это увеличивает спрос на голубое топливо, а следом и его цену.

Что касается нынешнего скачка, то тут вольно или невольно подлил газа в огонь «Газпром». В конце августа состоялся аукцион по бронированию мощностей на транзит газа через Украину. «Газпром» выкупил лишь 0,65 млн кубометров в сутки - 4% объема. На страхе перед возможным дефицитом цена и подросла.

2. Это действительно рекорд?

Не совсем.

- Эту цену можно назвать рекордной для лета и для конкретной торговой площадки. В Европе были и более высокие цены. Но раньше подобные резкие скачки происходили в отопительный период, - говорит Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. - Например, когда Великобритания была в составе Европейского союза, котировки там доходили примерно до $800 за тысячу кубометров. Это было связано с тем, что в марте 2013 года запасов газа у Великобритании осталось мало, а спрос из-за холодной погоды был повышенный. Минувшей зимой в Испании тоже наблюдались цены выше нынешних.

3. Что будет с ценами дальше?

В нынешней больной ковидом экономике очень сложно что-то прогнозировать. Но поскольку на носу отопительный сезон, цены на газ в ближайшие месяцы падать не должны.

4. Европа теперь замерзнет?

Не дождемся. Но проблемы, конечно, будут.

- Заполняемость газовых хранилищ в Европе сейчас ниже средней. Скорее всего, она снизится еще сильнее, - полагает Александр Фролов. - Но насколько серьезной проблемой это станет для Европы, пока сказать сложно. Потребление газа во многом зависит от того, насколько холодной окажется зима, а также от будущих цен. Если цены устаканятся на нынешнем уровне и даже выше, то европейские энергетики - в первую очередь немецкие и польские - начнут активно экономить на газе и станут максимально загружать свои угольные электростанции. Вообще, в Германии в нынешнем году наступил ренессанс угольной энергетики. Он связан с резким снижением производства ветряной электроэнергии: в январе-феврале он сократился на треть к аналогичному периоду 2020 года. В августе на уголь пришлось 27% от всего выработанного в Германии электричества. А на бурый уголь - 21%. Это много.

Почему стоимость газа так сильно взлетела и как это отразится на простых людях? Фото: Shutterstock

Вы, конечно, спросите: а как же пресловутый переход Европы на возобновляемые источники энергии, ведь нет ничего грязнее для экологии, чем бурый уголь? А вот так. Когда газ по 600 баксов, не до всех этих новомодных увлечений.

- Возможно, Германии и другим европейским странам теперь придется отложить свои планы по закрытию угольных мощностей. Есть пример Швеции, которая в марте 2020 года досрочно закрыла свою последнюю угольную электростанцию – на 2 года раньше, чем планировалось. Ей все поаплодировали... А следующей зимой возобновляемые источники резко стали приносить гораздо меньше энергии, чем ожидала Швеция. Возник дефицит. И правительство Швеции обратилось к народу с просьбой прекратить пользоваться пылесосами, потому что они потребляют много электроэнергии, - вспоминает Александр Фролов.

Но даже наращивая производство энергии из угля, те же немцы вряд ли станут покупать меньше российского газа.

- Германия лишь 5% закупаемого у России газа направляет на производство электроэнергии. Весь остальной газ идет на металлургию, химию, сельское хозяйство и т. д. Поэтому ожидать, что Германия резко сократит закупки российского газа, не стоит, - считает Александр Фролов.

5. А нам что с того?

Ну и на десерт – самое главное: принесет ли что-нибудь государственной казне и нам с вами столь высокая цена на газ?

Вообще-то принесет. «Газпром» 30 августа отчитался о финансовых показателях за первое полугодие. Оказалось, что по сравнению с первой половиной прошлого года прибыль компании выросла в 22 раза - с 45 до 995 миллионов рублей. Почти триллион!

- Более 25% чистой прибыли пойдет государству как крупнейшему акционеру «Газпрома». Это четверть триллиона, - говорит Александр Фролов. – У государства появятся дополнительные средства. На них можно, например, построить целый завод, или направить их на различные социальные программы.

Для сравнения: на «президентскую» выплату пенсионерам по 10 тысяч рублей из бюджета будет потрачено около 450 млрд рублей. Получается, из своей прибыли «Газпром» подкинет бюджету больше половины этой суммы. А на единовременную выплату родителям школьников (они также получают по 10 тысяч) правительство выделило 204 млрд рублей. «Газпромовские» деньги могут полностью покрыть эти затраты и еще на конфеты каждому ребенку останется. Главное, по мнению многих экспертов, чтобы эту четверть триллиона не отложили на черный день в Фонд национального благосостояния, а направили в реальную экономику - хоть на помощь людям, хоть на модернизацию заводов.

К слову, есть все шансы, что прибыль «Газпрома» будет расти и дальше.

- Во втором полугодии, скорее всего, нас ждет продолжение банкета. Впереди запуск газопровода «Северный поток-2», а цены на газ остаются очень сильными, - пишет в своем Telegram-канале профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

Напомним, что в первом полугодии цены на газ были куда ниже нынешних. Так что если голубое топливо до конца года не подешевеет в разы (что вряд ли), российский газовый гигант имеет все шансы побить собственный рекорд. Максимальная прибыль у «Газпрома» была в 2013 году – 1 трлн 165 млрд рублей.