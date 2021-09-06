Шойгу рассказал, как Путин отреагировал на слова о нехватке денег на строительство новых городов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, как президент страны Владимир Путин отреагировал на заявление о нехватке денег на строительство новых городов в Сибири.

Автором инициативы ранее выступил сам Шойгу. На встрече с учеными Сибирского отделения РАН об предложил построить в Сибири три-пять научно-промышленных центров с населением до 1 миллиона человек. По мнению министра обороны, они станут новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и для стран СНГ, и для дальнего зарубежья.

Президент поддержал инициативу Шойгу и прокомментировал предположения о том, что денег на строительство новых городов в бюджете нет.

“Не вспомню точно кто сказал: “Денег же нет”. На что Владимир Владимирович ответил: “Их никогда не будет, если не начать что-то делать — никогда денег и не будет”, - рассказал Шойгу в интервью РБК.

Как ранее писал сайт kp.ru, новые города на территории Сибири могут быть построены между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска.