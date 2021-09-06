Зарплату миллион в месяц получают более 17 тысяч россиян

Чаще всего такие деньги готовы платить в сфере финансов и страхования
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Международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza опубликовало новое исследование,в котором говорится, что более 17 тысяч россиян получают официальную зарплату в миллион рублей. Это составляет 0, 06% от общего числа сотрудников, работающих по найму в российских компаниях официально.
В апреле 2019 таких работников насчитывалось в полтора раза меньше - 11, 29 тысяч человек (0, 04%).
Как отмечает президент FinExpertiza Global Елена Трубникова, в статистике не учитываются единовременные выплаты. А так как большая часть оплаты топ-менеджеров приходится на премии, реальное количество работников-миллионеров может быть намного выше 17 тысяч человек.
Примерные подсчеты FinExpertiza
Москва — 10,4 тысяч человек,
Санкт-Петербург — 1,3 тысячи,
Московская область — 1,2 тысячи,
Свердловская область - 300,
Сахалинская область - 300,
Краснодарский край — 300.
Примерные подсчеты FinExpertiza
финансовая и страховая - 2,9 тысяч человек,
торговля — 2,6 тысяч,
профессиональной, научной и технической деятельности (в том числе: юристы, аналитики, инженеры и другие квалифицированные специалисты) - 2,5 тысяч,
обрабатывающая промышленность - 2,4 тысячи,
информация и связь (в том числе IT, телекоммуникации, СМИ, создание контента) - 1,4 тысячи,
культура, спорт и развлечения — около 1 тысячи,
добыча полезных ископаемых — 0,85 тысячи,
строительство — 0,7 тысяч.
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