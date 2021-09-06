Зарплату миллион в месяц получают более 17 тысяч россиян

Чаще всего такие деньги готовы платить в сфере финансов и страхования Фото: Shutterstock

Международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza опубликовало новое исследование,в котором говорится, что более 17 тысяч россиян получают официальную зарплату в миллион рублей. Это составляет 0, 06% от общего числа сотрудников, работающих по найму в российских компаниях официально.

В апреле 2019 таких работников насчитывалось в полтора раза меньше - 11, 29 тысяч человек (0, 04%).

Как отмечает президент FinExpertiza Global Елена Трубникова, в статистике не учитываются единовременные выплаты. А так как большая часть оплаты топ-менеджеров приходится на премии, реальное количество работников-миллионеров может быть намного выше 17 тысяч человек.

Где больше всего работников с зарплатой от миллиона рублей

Примерные подсчеты FinExpertiza

Москва — 10,4 тысяч человек,

Санкт-Петербург — 1,3 тысячи,

Московская область — 1,2 тысячи,

Свердловская область - 300,

Сахалинская область - 300,

Краснодарский край — 300.

В каких сферах чаще всего получают сверх-зарплаты:

Примерные подсчеты FinExpertiza

финансовая и страховая - 2,9 тысяч человек,

торговля — 2,6 тысяч,

профессиональной, научной и технической деятельности (в том числе: юристы, аналитики, инженеры и другие квалифицированные специалисты) - 2,5 тысяч,

обрабатывающая промышленность - 2,4 тысячи,

информация и связь (в том числе IT, телекоммуникации, СМИ, создание контента) - 1,4 тысячи,

культура, спорт и развлечения — около 1 тысячи,

добыча полезных ископаемых — 0,85 тысячи,

строительство — 0,7 тысяч.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, какие специалисты в России зарабатывают более 100 тысяч рублей на удаленке.