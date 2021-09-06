МВД России опровергло информацию о новом штрафе для автомобилистов

Информация о новом штрафе появилась накануне Фото: Евгения ГУСЕВА

МВД России опровергло информацию о появлении нового наказания для автомобилистов. Днем ранее сообщалось, что водителей ожидает штраф в размере 500 рублей за установку дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации.

"5 сентября 2021 г. информационное агентство ТАСС опубликовало новость под заголовком "Водителей в России могут начать штрафовать за установку дополнительных динамиков в машину". Данная информация не соответствует действительности. В ответе пресс-центра МВД России содержались разъяснения норм действующего административного законодательства и ни слова не говорилось о введении нового штрафа", - говорится в сообщении МВД РФ.

Ранее kp.ru опубликовал список из восьми новых штрафов, которые действительно ожидают автолюбителей. В частности, с 2022 года штрафовать будут владельцев "автохлама", годами стоящего во дворах, тех, кто моет автомобиль во дворе, а также за большое количество неисправностей в автомобиле.