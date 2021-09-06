В Госдуме вновь заговорили о переходе на зимнее и летнее время в России

Парламентарий считает, что предложение будет положительно воспринято обществом, так как многие люди уже привыкли к переводу часов на летнее и зимнее время. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С предложением вернуть в России сезонное время выступил депутат, глава комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарёв.

Парламентарий считает, что предложение будет положительно воспринято обществом, так как многие люди уже привыкли к переводу часов на летнее и зимнее время.

"Если переводить время сначала на час назад, потом на час вперед, мы будем существовать со всем миром синхронно. При существующей модели мы не получили какой-то экономический эффект. Скорее, проявляем свою самостоятельность и суверенность. Даже в такой мелочи, как перевод часов», - заявил в разговоре с URA.RU Сергей Жигарёв

Депутат добавил, что перевод часов создаст удобство для любителей спортивных турниров, которые проходят в Европе.

Напомним, в конце 2011 года Дмитрий Медведев подписал закон о переводе стрелки часов на час вперед и переходе России на летнее время, введенное в СССР в 1981 году. Осенний возврат обратно в "обычное" время был отменен.

В июле 2014 году президент Владимир Путин подписал закон о переводе на зимнее время.

В 2018 году сайт kp.ru писал об инициативе вернуть сезонное время, с ней выступал депутат Единой России Андрей Барышев.