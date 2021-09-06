Кравцов заявил, что выборы в Госдуму не повлияют на работу школ

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов Фото: Иван МАКЕЕВ

Осенние выборы в Государственную думу, которые пройдут одновременно с выборами региональных и местных органов власти в ряде регионов России, никак не скажутся на работе школ по стране. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который находится в Ижевске с рабочей поездкой.

Кравцов напомнил, что выборы будут идти в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. Но на учебу школьников они не повлияют.

“19 сентября - это воскресенье, в воскресенье школьники у нас не учатся. 18 сентября - суббота, тоже большинство школ не учится. Остается вопрос с пятницей, но в пятницу у нас будет проходить всероссийская акция "Вместе всей семьей". Дети будут учиться, все вопросы решены с Центральной избирательной комиссией”, - рассказал Кравцов.

Министр подчеркнул, что власти старались рассчитать все так, чтобы выборы прошли комфортно и в штатном режиме.

Ранее сайт kp.ru совместно с Центром политической конъюнктуры (ЦПК) сделал прогноз о том, каким может быть результат выборов в Госдуму. Предположения были сделаны исходя из рейтинга партий.