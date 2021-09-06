Лавров заявил, что "Северный поток -2" заработает через несколько дней

Газопровод рассчитан на поставку 55 миллиардов кубометров газа из Ленинградской области в Германию Фото: REUTERS

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что газопровод "Северный поток - 2" находится в готовности к запуску. По его словам, он будет достроен и запущен в ближайшее время.

"Северный поток - 2" заработает через несколько дней", - сказал дипломат на встрече с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга.

Напомним, "Северный поток - 2" - "близнец" действующего с 2012 года газопровода "Северный поток - 1". Обе трубы рассчитаны поставку 55 миллиардов кубометров газа из Ленинградской области в Германию по дну Балтийского моря. Второй газопровод расширяет мощности первого и позволяет доставлять газ в Европу в обход территории Украины.

Как ранее писал сайт kp.ru, компания Nord Stream 2 не подтвердила информацию о том, что строительство "Северного потока - 2" окончательно завершится 23 августа 2021 года. В немецком бундестаге при этом уверены, что до конца 2021 года газопровод точно заработает.