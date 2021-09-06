Голикова: почти треть россиян умирает в работоспособном возрасте

Татьяна Голикова сообщила, что почти треть россиян умирает в работоспособном возрасте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что почти треть россиян умирает в работоспособном возрасте. При этом 80 процентов из них — мужчины.

- Из общего числа умерших РФ почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте, из этого количества 80% - это мужская часть населения, — рассказала Голикова на Всероссийской неделе охране труда.

Ранее Татьяна Голикова рассказала о состоянии рынка труда в стране. По ее словам, в ряде регионов России его показатели уже вернулись к значениям, наблюдаемым до наступления пандемии коронавирусной инфекции.

Пока позитивные цифры были достигнуты только на уровне среднероссийских показателей - в ряде регионов напряженность на рынке труда продолжает сохраняться. Но власти ведут работу, чтобы продолжить эту напряженность снимать, резюмировала вице-премьер.