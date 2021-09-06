ВОЗ заявила о снижении темпов распространения "мю"-штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса был выявлен в январе 2021 года в Колумбии Фото: REUTERS

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что темпы распространения нового “мю”-штамма коронавируса в мире снижаются. Однако специалисты продолжат следить за ним.

В ВОЗ также отмечают, что пока не могут предоставить данных об устойчивости "мю"-штамма к существующим вакцинам. Чтобы сделать это, специалисты проведут дополнительные исследования.

“Данные, предоставленные Рабочей группой ВОЗ по эволюции вирусов, указывают на то, что иммунитет, выработанный в результате предшествующей инфекции или вакцинации, может быть не таким сильным против этого варианта. Для подтверждения этого необходимы дополнительные исследования”, - приводит заявление ВОЗ РИА Новости.

Новый штамм коронавируса был выявлен в январе 2021 года в Колумбии и обозначен буквой греческого алфавита “мю”. Он занимает место рядом с другими штаммами COVID-19, описанными ранее, - "эта", "йота", "каппа" и "лямбда".

ВОЗ внесла колумбийский штамм коронавируса в список мутаций, вызывающих интерес. Его опасность заключается в том, что у "мю" есть мутации, которые могут сделать его более устойчивым к вакцинам. Также он может быть более заразным и вызывать более тяжелые симптомы при заболевании.

Пока случаи инфицирования этим штаммом зафиксировали в Южной Америке и Европе. На данный момент они не превышают 0,1% от общего числа заражений.