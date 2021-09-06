Ученые предупредили о риске распространения лихорадки Западного Нила в России

Россиян предупредили о риске распространения лихорадки Западного Нила Фото: Shutterstock

В ближайшие два месяца на юге России может увеличиться количество комаров, которые переносят лихорадку Западного Нила. Об этом предупредили ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Количество комаров увеличится из-за высокой температуры и влажности воздуха.

- Это природно-очаговое инфекционное заболевание может сопровождаться поражением центральной нервной системы человека, в худшем случае привести его к гибели, - говорит исполняющий обязанности начальника института Владимир Мошков.

По его словам, летальность от лихорадки Западного Нила достигает 14%. Например, в 2010 году, когда была вспышка этой лихорадки, только в Волгоградской области зафиксировали 413 случаев заболевания.

Ранее Роспотребнадзор также предупредил россиян о появлении комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила. Это заболевание распространяется в основном в европейской части России, причем более 80% случаев приходятся на регионы Южного федерального округа.