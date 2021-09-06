Инфекционист Тимаков заявил, что Россию ждет четвертая волна коронавируса

Евгений Тимаков заявил, что Россию ждет четвертая волна коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков заявил, что Россию ожидает четвертая волна коронавирусной инфекции. Сам вирус удастся победить только через полтора-два года, отметил специалист.

- У нас уже было три волны коронавирусной инфекции, будет еще. Будет подъем и осенью, и весной. <…> Выдохнуть мы сможем только года через полтора-два, но это не означает, что эти полтора-два года нужно жить в страхе, — заявил Тимаков в эфире "Первого канала".

Специалист добавил, что 80-90 процентов россиян уже контактировали с коронавирусной инфекцией.

Ранее первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко сообщил, что в РФ планируют изменить схему лечения коронавирусной инфекции. Это будет 12-я версия рекомендаций по лечению COVID-19, разработанная в стране. Специалист отметил, что в новую версию методических рекомендаций могут быть добавлены альтернативные схемы лечения. Речь идет о недавно зарегистрированных препаратах, а также о препаратах офф-лейбл. Это средства, которые, по мнению медиков, эффективны при лечении ковида, но пока в инструкции не указано, что они применяются от болезни в составе комплексной терапии.