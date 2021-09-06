Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Умное голосование"

Сайт "Умное голосование" заблокировали в России Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Роскомнадзор заблокировал сайт "Умное голосование". Причиной этому стало то, что сайт связан с экстремистской организацией.

- Роскомнадзор ограничил доступ к указанному сайту, так как он используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации, — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Основанием для этого решения стало требование Генеральной прокуратуры, согласно которому, необходимо ограничивать доступ к тем ресурсам, которые связаны с Фондом по борьбе с коррупцией.

1 сентября Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)* был ликвидирован по решению суда. Соответствующие данные приводит Федеральная налоговая служба (ФНС). 6 августа ФБК* был официально включен в список запрещенных организаций. Через несколько дней Росфинмониторинг внес Фонд борьбы с коррупцией* в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан экстремистской организацией и иноагентом