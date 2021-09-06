Представители ПАСЕ прибудут в Москву для оценки выборов в Госдуму

Представители ПАСЕ прибудут в Москву для оценки выборов в Государственную думу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) посетят столицу России с 17 по 19 сентября, чтобы оценить проведение выборов в Государственную думу. Об этом сообщила пресс-служба ассамблеи.

- По решению Бюро ассамблеи делегация из пяти участников во главе с Пьер-Аленом Фридезом (Швейцария, группа "Социалистов, демократов и зеленых") в сопровождении советника из Венецианской комиссии отправится в Москву с 17 по 19 сентября, — говорится в сообщении ПАСЕ.

В организации добавили, что из-за пандемии коронавирусной инфекции не смогут провести полноценную наблюдательную миссию, однако представители ПАСЕ выступят в качестве наблюдателей. Организация также выразила надежду, что присутствие своих представителей в Москве поспособствует политическому диалогу между ассамблеей и Россией.

Председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире Радио "Комсомольская правда" ответила на критику Запада предстоящих выборов в Государственную думу. Она отметила, что на выборы было приглашено много иностранных наблюдателей, но с учетом рекомендаций Роскомнадзора. Памфилова добавила, что Москва уважает западных коллег и заинтересована в их оценке проведения выборов, но приоритетом являются избиратели.