Умер один из свидетелей по делу о крушении рейса MH17

Один из свидетелей по делу о крушении рейса MH17 скончался Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Председательствующий судья по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году Хендрик Стинхейс сообщил о смерти одного из свидетелей.

Слушания по делу возобновились 6 сентября, в понедельник. Стинхейс сообщил, что суд получил некоторые документы от следственного судьи, куда входят отчет об опросах трех свидетелей, отчеты экспертов, а также оценка следственным судьей отчетов Королевской военной академии Бельгии.

- Что касается свидетеля, известного как G9O81, нас уже информировали о том, что его ухудшающееся здоровье может вызвать трудности для его опроса, а сейчас нам сообщили, что этот свидетель скончался несколько недель назад, — рассказал судья в ходе заседания.

Ранее Хендрик Стейнхейс рассказал, что решение по делу будет вынесено до конца 2022 года. Суд проходит в Нидерландах, так как это одна из стран Совместной следственной группы (ССГ), проводящей расследование по уголовному делу о крушении Boeing на Украине. Как сообщил Стейнхёйс, прокуратура сможет выступить с обвинительным актом по делу в середине ноября или начале декабря 2021 года. С 7 марта 2022 года начнутся четыре недели, в течение которых будет выступать сторона защиты. А завершится рассмотрение дела блоком слушаний, старт которых - 6 июня 2022 года.