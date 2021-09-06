В Киеве обвинили украинских военных в "потере" Крыма

На Украине обвинили военных в "потере" Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Незалежная "потеряла" полуостров Крым из-за бездействия военных.

ПО словам Арестовича, Киев должен был мобилизовать армию, чтобы не допустить перехода полуострова под контроль России. Однако этого не произошло, так как среди военнослужащих наблюдался "тотальный моральный обвал".

- Командиры ссылались на Киев, Киев ссылался на устав, — заявил Арестович в интервью YouTube-каналу UKRLIFE.TV.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что территориальная принадлежность Крыма не может быть темой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Официальный представитель Кремля также сообщил о готовности Путина встретиться с президентом Зеленские и вместе идти по пути нормализации двусторонних отношений. Однако пока Москва не наблюдает "взаимной политической воли" от Киева.