Главком ВСУ: вступление в ЕС и НАТО станет победой Украины над Россией

Главком ВСУ заявил, что вступление в Евросоюз и НАТО станет победой Украины над Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, вступление Евросоюз и Североатлантический альянс станет победой Украины над Россией.

По словам Залужного, Незалежной пришлось заплатить высокую цену за "европейский цивилизационный выбор и общую безопасность".

- Лучшие мужчины и женщины нашей страны отдали жизнь и здоровье в борьбе с российским агрессором, погибли и получили ранения тысячи мирных жителей, миллионы потеряли свои дома и возможность вернуться домой. Настоящей победой в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО, что сделает невозможным или, по крайней мере, значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против нашего государства, — написал Залужный у себя на странице в Facebook.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал "непосредственной угрозой" продолжающееся стремление Киева в НАТО и теоретическую готовность Соединенных Штатов данной вопрос обсуждать. Песков заявил, что результаты встречи украинского лидера с американским президентом Джо Байденом, если исходить из тех моментов, которые "очевидно Москве не нравятся", становится продолжением создания проекта превращения Украины в анти-Россию.