Перед смертью тяжело больной Бельмондо успел посетить Россию

Российский актер Александр Панкратов-Черный рассказал, что незадолго до смерти французский актер Жан-Поль Бельмондо успел посетить Россию, даже несмотря на плохое состояние.

По его словам, прежде всего Бельмондо был человек, а во вторых - выдающийся артист мирового масштаба.

- Незадолго до его кончины, уже тяжело больным, парализованным, Бельмондо посетил Россию, потому что его предки, оказывается, были с Украины. И вот он говорит: "Саша, мне недолго осталось жить, хочу посмотреть на места, откуда пошли мои корни", - рассказал Панкратов-Черный РБК.

Также он добавил, что Бельмондо решил с ним познакомиться, потому что в Белоруссии был снята комедия "Украсть Бельмондо".

Напомним, 6 сентября стало известно, что на 89-м году жизни умер легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо. За годы своей карьеры он сыграл десятки роле в кино и театре. Однако в 2001 году он приостанавливал карьеру из-за перенесенного инсульта, но вернулся на сцену в 2008 году. В 2015 году Бельмондо объявил об окончательном завершении карьеры в кино.