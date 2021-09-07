Депутат Рады Камельчук назвал "шуткой" слова о переименование Украины в Русь-Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что слова о переименовании Украины в "Русь-Украину" были сказаны в шутку.

- Мне иногда кажется, что не все люди до конца серьезно понимают, что не все слова неофициальных лиц или даже некоторых официальных стоит воспринимать серьезно. Простыми словами, кое-кто не понимает, мне кажется, шуток, - сказал депутат на канале ICTV.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с предложением переименовать Украину в "Укрусь". Так она ответила на слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который высказывался за возможность изменения названия страны на "Русь-Украину".

К слову, сам Арестович высказывался по поводу данной идеи, чтобы насолить России и отобрать у страны "бренд русских".