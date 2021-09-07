Умер Майкл Кеннет Уильямс, актер из фильмов "Робокоп" и "Судная ночь 2"

Умер Майкл Кеннет Уильямс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США 6 сентября умер актер Майкл Кеннет Уильямс (Michael Kenneth Williams). Он скончался в Нью-Йорке в возрасте 54 лет, пишет New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что тело звезды фильмов "Робокоп" и "Судная ночь 2" обнаружил в квартире актера в округе Бруклин племянник. По предварительной информации, в жилище артиста и пятикратного номинанта на премию "Эмми" присутствовала "наркотическая атрибутика", что может указывать на смерть Уильямса от передозировки.

Актер Майкл Кеннет Уильямс начинал свою карьеру будучи обычным танцором. Он также принимал участие в съемках видеоклипов и гастролях таких исполнителей как Джордж Майкл и Мадонна. В 2002 году Уильямсу удалось получить известность и любовь зрителей благодаря роли в телесериале "Прослушка". Также он узнаваем по ролям в картинах "Подпольная империя", "Страна Лавкрафта", "Кредо убийцы", "12 лет рабства" и многих других.

В этот же день на 89-м году жизни умер легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо.