Захарова назвала любимый фильм с Бельмондо

Официальный представить МИД России Мария Захарова рассказала, какой фильм с участием французского актера Жана-Поля Бельмондо она любила и продолжает любить больше всего.

По ее словам, это картина 1981 года под названием "Профессионал" режиссёра Жоржа Лотнера.

- Очень любила и люблю фильм "Профессионал". Потому что Бельмондо и музыка Морриконе. Первый раз посмотрела в детстве - и сразу в сердце. Чем больше удивляла меня жизнь, тем сильнее я любила этот фильм, - написала Захарова в своем посте в Телеграм-канале.

6 сентября сайт kp.ru писал, что в своем доме в Париже в возрасте 88 лет умер Жан-Поль Бельмондо. Он был одним из самых популярных актеров прошлого века и являлся одним из символов французского кинематографа. По словам российского актера Александра Панкратова-Черного, незадолго до своей смерти парализованный французский актер успел посетить Россию.