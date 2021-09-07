Кулеба заявил, что военная помощь Украине от США является "сигналом" для России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что планы оказания военной помощи Киеву со стороны США являются "сигналом" для российской стороны.

- Именно во время визита США дополнительно выделили до конца года помощь на военные нужды Украины - это тоже сигнал для России, - заявил украинский чиновник в эфире телеканала ICTV.

Министр полагает, что "Россию беспокоит все, что делает Украину сильнее". Что же касается итогов встречи Зеленского и Байдена, по он считает, что переговоры лидеров стран "безусловно" укрепили официальный Киев.

Также Кулеба заявлял, что во время визита украинского президента Владимира Зеленского в США на встречу с американским коллегой Джо Байденом, были получены определенные заверения. По его словам, американский лидер пообещал украинской стороне, что Штаты будут противодействовать "российской агрессии" и помогут Украине "вернуть территории".