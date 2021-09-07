Кулеба: Байден пообещал никогда не оставлять Украину наедине с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время своего визита украинского президента Владимира Зеленского в США на встречу с американским коллегой Джо Байденом, были получены определенные заверения.

По его словам, американский лидер пообещал украинской стороне, что Штаты будут противодействовать "российской агрессии" и помогут Украине "вернуть территории".

- Ключевая гарантия лежала в том, что Байден очень четко обозначил, что Украина никогда не останется наедине с Россией и всегда будет пользоваться поддержкой, и эта поддержка будет расти при возможной эскалации с российской стороны, - сказало Кулеба в эфире телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV.

В Белом доме 1 сентября завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. Обсуждения важных вопросов лидеров длились более двух часов. Однако пресс-конференция для журналистов по итогам переговоров не была предусмотрена в программе.

После этого американский журнал The National Interest опубликовал материал, в котором заявлялось, что Зеленский так и не смог достичь ни одной из главных целей Киева. В результате он улетел из Вашингтона "почти с пустыми руками".