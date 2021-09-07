Синоптик пообещала москвичам возвращение августовской погоды в сентябре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В московском регионе осень сразу вступила в свои права и не балует теплом. Но прохладная погода сохранится не на долго. Уже к выходным ситуация начнет налаживаться и потеплеет до августовских значений. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Синоптик делится прогнозом: 7 сентября в Москве ожидается плюс 12-14 градусов, 8 сентября - 15-17 тепла, 9 сентября - плюс 18-20 градусов. Но все эти дни будет дуть сильный ветер из-за перепадов атмосферного давления.

Но уже к 10 сентября ветер стихнет, воздух прогреется до плюс 20 градусов тепла. На выходных, 11 сентября, будет на градус больше, а в следующую субботу, 18 сентября, будет еще теплее – до 24 со знаком плюс. Эти показатели соответствуют августовским значениям.

- Единственное, что немного испортит общую картину – это небольшие дожди, так что классического бабьего лета не получится, - комментирует синоптик «Российской газете».

А вот на севере европейской территории погода больше напоминает зимнюю, уже 7 сентября ожидаются ночные заморозки. В Мурманской области до минус 3 градусов, в Архангельской области до - 2 градусов, в Поволжье, Башкирии и Курской области слабый минус.

Заморозки дойдут до южной части страны: в Волгоградской области возможен слабый минус, а в Новороссийске сильный порывистый ветер.

Зато на Черном море вполне комфортная температура – в Сочи и Туапсе до плюс 24 градусов.

В Крыму до 24 тепла, а к выходным 10 и 11 сентября воздух прогреется до плюс 28-ми.

Ранее, председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин разъяснил правила подачи отопления раньше срока. Основанием для этого являются погодные условия. Если температура воздуха в течение пяти суток составляет в среднем меньше восьми градусов, то должно включиться отопление. Это правило действует по всей стране, сообщает газета "Известия".