ЕС намерен полностью отказаться от российского газа к 2046 году Фото: REUTERS

Евросоюз откажется от поставок российского газа через 25 лет, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Киев.

«Самое позднее через 25 лет мы прекратим импортировать российский газ. И Украине следует готовиться к этому. Как и в других странах, вы должны знать, что делать, когда это произойдет», – сказала политик во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как отметила Меркель, ЕС намерен заменить российский газ альтернативными источниками энергии. По словам канцлера ФРГ, к 2050 году Брюссель хочет достичь климатического нейтралитета. По информации РИА Новости, в проекты возобновляемых источников энергии планируется инвестировать от 180 до 470 миллиардов евро в течение ближайших четырех лет. Одним из ключевых партнеров ЕС должна стать Украина.

Как писал сайт kp.ru, ранее генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон попросил Россию продлить транзит газа через Украину в Европу до 2034 года.