Умер Борис Краснов, сценограф Аллы Пугачевой Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА/Лариса КУДРЯВЦЕВА

Умер известный художник-сценограф и постановщика концертных шоу певицы Аллы Пугачевой Борис Краснов. Смерть продюсера наступила во вторник, 7 сентября, около часа ночи.

Художник перенес сильнейший инсульт. В последнее время Краснов не вставал с кровати из-за паралича и поражения мозга, передает «Московский комсомолец».

Как писал сайт kp.ru, ранее дизайнер попал в хоспис. Адвокат Александр Добровинский сообщал о тяжелейшем состоянии Краснова. Кроме того, незадолго до госпитализации художник переболел коронавирусом, после чего перенес очередной инсульт.

Борис Краснов родился в 1961 году в Киеве. После окончания школы поступил на театрально-декорационное отделение живописного факультета Киевского государственного художественного института. В 1980 году начал работу над первым спектаклем – «Ромео и Джульетта» – в Киевском театре пантомимы, спустя пять лет поставил первый совместный спектакль «Вечно живые». В 1987 году получил Государственную премию Украины имени Т. Г. Шевченко за оформление спектакля «Так победим».

Художник был оформителем Московского международного кинофестиваля, первой церемонии вручения призов Российской киноакадемии «Ника» и конкурса «Миссис Америка» в Московском художественном академическом театре. Краснов много лет регулярно готовил декорации для концертов Аллы Пугачевой, в том числе для ее прощальных сольников «Сны о любви».

Борис Краснов является почетным членом Российской академии художеств и членом Союза театральных деятелей России. На его счету более 3,5 тысячи проектов.