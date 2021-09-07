Двух пропавших в Кемеровской области девочек нашли мертвыми, их убийца задержан

Подружки, выйдя из магазина в сопровождении неизвестного мужчины, вместе с ним скрылись за углом соседнего здания. Фото: кадр видео

41-летний Виктор Пестерников, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера, признался в изнасиловании и убийстве двух школьниц в Кузбассе. Он сам показал место убийства оперативникам. Тела девочек были обнаружены там, где указал Пестерников.

Как сообщает источник kp.ru, сейчас мужчину везут на допрос.

Ранее сообщалось, что сразу две девочки – подружки, одноклассницы пропали без вести, в понедельник, 6 сентября. Школьницы вышли после уроков и домой не вернулись. Вся киселевская полиция была поднята на ноги, на помощь им были отправлены дополнительные силы из Кемерова, к поискам подключились и волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза-Алерт Кузбасс".

Последний раз школьниц видели в супермаркете на улице Гагарина. Вместе с ними камеры видеонаблюдения запечатлели взрослого мужчину, - Виктора Пестерникова, - который купил девочкам тележку сладостей. После этого все трое ушли, скрывшись за гаражами на улице.