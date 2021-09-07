Опубликовано видео с места обнаружения тел двух школьниц в Кемеровской области

Последний раз девочек видели на улице возле продуктового магазина. Фото: кадр видео

В Сети появилось видео с места обнаружения тел двух школьниц, пропавших накануне в Кемеровской области. На кадрах видно, что на кустах и ветках деревьев висят обрывки одежды, на земле разбросаны вещи. Видеозапись опубликовал сайт 5-tv.ru.

Утром также стало известно, что задержанный 41-летний Виктор Пестерников, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера, признался в изнасиловании и убийстве обеих девочек. Мужчина сам указал оперативникам, где было совершено преступление. Позже в указанном месте были найдены тела школьниц.

Девочки пропали накануне, 6 сентября. Подруги вышли после занятий, но домой так и не вернулись. Вся местная полиция была поднята на ноги, к поискам также присоединились волонтеры.

Последний раз школьниц видели в супермаркете на улице Гагарина. На запись с видеокамер попал также взрослый мужчина - Виктор Пестерников. Он купил школьницам тележку сладостей, после чего все трое скрылись на улице за гаражами.