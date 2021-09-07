В Москве хотят разместить камеры, выявляющие мотоциклистов без шлемов и машины без ОСАГО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Департамент Москвы по конкурентной политике разметил тендер на аренду камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения, которые смогут выявлять мотоциклистов без шлемов и автомобили без полиса ОСАГО.

Сумма контракта составляет 3,27 миллиарда рублей. Он предполагает предоставление властям Москвы в аренду 500 стационарных камер, владелец устройств видеофиксации будет содержать их в течение пяти лет. Кроме выявления мотоциклистов без шлемов и машин без ОСАГО, камеры смогут выявлять незаконную езду между полосами, поворот или разворот не из крайнего ряда, нарушение правил парковки, перевозки грузов и буксировки, сказано в предложении, размещенном на сайте Госзакупок.

Как рассказали газете «Коммерсант» в московском Центре организации дорожного движения, системы видеофиксации будут установлены на самых аварийных местах и выделенных полосах.

Сайт kp.ru писал, что на российских дорогах с 1 сентября 2021 года исчезла табличка «Фотовидеофиксация», предупреждающая автомобилистов о камерах на дорогах.