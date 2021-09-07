Глава МИД Украины заявил, что Крым будет одной из тем переговоров Путина и Зеленского

Темы переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина еще не согласованы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал тему двусторонних переговоров президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Он сказал, что главы государств вернутся к осуждению Крыма.

Кулеба напомнил о том, что накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что полуостров не может быть темой повестки дня на встрече Путина и Зеленского. Украинский министр назвал это хорошей новостью.

"Хорошая новость – они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видения этой встречи, то теперь они уже торгуются о ее повестке дня", - сказал Кулеба в эфире телеканала 1+1.

Он подчеркнул, что Украина не забудет о Крыме и не пойдет на компромиссы, поэтому Россия должна согласиться на откровенный разговор и прекратить агрессию против соседнего государства.

Как ранее писал сайт kp.ru, советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Незалежная "потеряла" полуостров Крым из-за бездействия военных.