Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане возросло до 16 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Количество погибших в результате взрывов на складе боеприпасов в Казахстане достигло 16 человек, сообщило Министерство обороны республики.

Во вторник, 7 сентября, от травм, полученных при тушении пожара на складах, умер военнослужащий войсковой части 28349 капитан Ерлан Кыргызалиев. Он стал 16-й жертвой взрывов, сказано на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, Кыргызалиев служил начальником отделения хранения боеприпасов и одним из первых подключился к ликвидации пожара.

Напомним, 26 августа 2021 пожар и несколько взрывов произошли на складе воинской части Жамбылской области Казахстана, где хранятся инженерные боеприпасы. Сообщалось, что произошло не менее шести взрывов.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев подписал указы о награждении званием «Халык кахарманы» (Народный герой) и орденами «Айбын» («Доблести») спасателей, погибших при ликвидации ЧП.