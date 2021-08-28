Число погибших при взрывах на складе боеприпасов в Казахстане выросло до 13 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число погибших при взрывах на складе боеприпасов в воинской части Жамбылской области на территории Казахстана возросло до 13. Об этом в субботу, 28 августа, сообщило местное министерство по чрезвычайным ситуациями.

Сегодня утром на месте ЧП спасатели обнаружили тело еще одной жертвы взрывов, личность погибшего пока что не установлена.

- Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло тринадцати человек, на месте нашли тело еще одного человека, личность которого устанавливается, - говорится в сообщении пресс-службы МЧС Казахстана.

Отмечается, что тела трех погибших остаются неопознанными, продолжаются поиски трех пропавших без вести человек.

Ранее сообщалось, что в результате не менее шести взрывов и пожара на складе в Байзакском районе Жамбылской области, где хранились инженерные боеприпасы, погибли по меньшей мере 12 человек, еще 66 человек пострадали. Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем национального траура по погибшим.