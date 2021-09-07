Еврокомиссия потребовала ввести санкции против Польши из-за нарушений прав судей

ЕК потребовала ввести санкции против Польши из-за нарушений прав судей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза и призвала ввести санкции против Польши. Об этом сообщил комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Причиной этому стало неисполнение Варшавой временных мер и неполное исполнение решения суда от 15 июля. Суммы вероятных штрафов должны определить во время разбирательства.

В июле 2021 года Суд Евросоюза потребовал прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. Как считают в Еврокомиссии, этот орган, который принимает решение о профессиональной деятельности судей, может повлиять на их беспристрастность. Это обстоятельство противоречит Договору о Европейском союзе, считают в Брюсселе.

Конституционный суд в Варшаве призвал решение Суда Евросоюза необязательным. Однако власти Польше все-таки согласились приостановить работу органа. В Еврокомиссии уверены, что независимость судей в Польше продолжает находиться под угрозой.

Ранее Еврокомиссия пригрозила Венгрии и Польше судом из-за ограничений распространения ЛГБТ-контента. В ЕК, в частности, были недовольны венгерским законом, запрещающим гражданам моложе 18 лет доступ к материалам, где пропагандируется половая самоидентификация, смена пола или гомосексуализм. Что касается Польши, то в ЕК считают неприемлемым размещение в некоторых регионах страны так называемых "зон, свободных от ЛГБТ". В организации заявили, что у Будапешта и Варшавы есть два месяца на разъяснения, в противном случае ЕК может направить иск в суд Евросоюза.