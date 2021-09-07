Роман Вильфанд сообщил, что первая пятидневка сентября в Москве стала самой холодной с начала века Фото: Михаил ФРОЛОВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что первые пять дней сентября в Москве были самыми холодными с начала века, однако воздух начнет теплеть со среды, 8 сентября.

- Было очень холодное начало месяца, давно такого не было. За 21 год нынешнего века эта пятидневка стала самой холодной. Были отдельные холодные ночи, а тут вся пятидневка. В воскресенье температура была точно такая же, какой она должна быть 5 октября по климату. На целый месяц погода оторвалась от степенного и важного климата, — приводит слова специалиста ТАСС.

Вильфанд добавил, что уже в среду, 8 сентября, температура воздуха нормализуется и составит 15-17 градусов.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что до конца рабочей недели жителей центральной России ожидает потепление до 20 градусов. Как пояснил синоптик, на побережье Северного ледовитого океана установится глубокий циклон, а на европейской части страны сформируется мощный антициклон. Вследствие этого воздушные массы будут переноситься сначала с северо-запада, потом с запада, а затем с юго-запада, вызывая потепление.