Талибы* осквернили мавзолей отца лидера сил сопротивления

Боевики "Талибана"* осквернили мавзолей отца лидера сил сопротивления. Фото: Хамид Хайдер

Боевики радикального движения "Талибан"* осквернили мавзолей "Панджшерского льва" Ахмад Шаха Масуда, который является отцом нынешнего лидера Фронта национального сопротивления (ФНС) Али Маисама Назари. Об этом рассказал бывший глава новостной службы телеканала 1TV News Хамид Хайдер.

К посту в Twitter он приложил фотографию с оскверненным мавзолеем.

Мавзолей находится расположен около города Базарак, который является столицей провинции Панджшер. Там обосновались силы сопротивления, выступившие против власти "Талибана"*. Ранее талибы* сообщали о захвате могилы.

Напомним, Фронт национального сопротивления (ФНС) в Афганистане меняет тактику противостояния "Талибану"*. Об этом сообщил представитель сопротивления Али Маисам Назари.По его словам, силы сопротивления переходят к партизанской войне с радикалами. Сейчас они отступают в горы, где продолжат войну с "Талибаном"*.

*Запрещенная в России террористическая организация