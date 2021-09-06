Силы сопротивления в Афганистане заявили о переходе к партизанской войне

Афганские силы сопротивления заявили о переходе к партизанской войне Фото: REUTERS

Фронт национального сопротивления (ФНС) в Афганистане меняет тактику противостояния радикальному движению "Талибан"*. Об этом сообщил представитель сопротивления Али Маисам Назари.

По его словам, силы сопротивления переходят к партизанской войне с радикалами. Сейчас они отступают в горы, где продолжат войну с "Талибаном"*.

Также лидер ФНС Ахмад Масуд призвал афганцев восстать против радикалов.

- Где бы вы ни были, за границей или в стране, призываем вас начать всеобщее восстание в целях освобождения и прославления нашей родины. Восстаньте каждый, как можете, — заявил он.

Ранее представитель радикального движения Забихулла Муджахид заявил, что "Талибан"* полностью взяли под контроль северную афганскую провинцию Панджшер, последнюю из не подчинившихся талибам*. Радикалы сообщили, что не собираются подвергать жителей провинции какой-либо дискриминации.

Однако позже силы сопротивления сообщили, что борьба за единственную свободную от “Талибана”* провинцию Панджшер в Афганистане продолжается. По сообщению Фронта сопротивления, силы ополченцев присутствуют на всех стратегических позициях по всей долине, не сдавая ее талибам*.

*Запрещенная в России террористическая организация