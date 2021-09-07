Twitter заблокировал аккаунт пресс-секретаря президента Казахстана

Соцсеть Twitter заблокировала аккаунт пресс-секретаря президента Казахстана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт пресс-секретаря казахского лидера Берика Уали.

- В настоящее время выясняю причины блокировки моего аккаунта в Twitter. Написал в техподдержку и жду от них разъяснений. Как вы знаете, я активно использую такие социальные сети как Facebook и Instagram, — сообщил Уали.

Он добавил, что продолжит информировать о деятельности президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева через вышеупомянутые социальные сети.

В начале 2021 года администрация любимой социальной сети Дональда Трампа навсегда закрыла ему доступ к его аккаунту в Twitter. В заявлении руководства соцсети говорится, что после "тщательного рассмотрения недавних сообщений" бывшего президента Соединенных Штатов Америки было принято решение закрыть эту страницу "на постоянной основе из-за опасности нового подстрекательства к насилию".