Порошенко перепутал Макрона с Путиным во время выступления в Раде

Экс-президент Украины Петр Порошенко Фото: REUTERS

Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил с речью в Верховной Раде. Он решил высказаться на тему окончания строительства газопровода "Северный поток - 2" и запутался в зарубежных лидерах.

Порошенко хотел возмутиться тем, что новый газопровод подрывает ситуацию на Украине, пишет издание Страна.ua. Но в его речь про западных президентов неожиданно "закрался" российский лидер Владимир Путин.

"Вчера агентство Deutsche Welle объявило об окончании строительства «Северного потока-2». Это памятник, к сожалению, расшатыванию проукраинской коалиции, которая была создана с 2014. И потом своими претензиями то к Меркель, то к Путину. Ой... То к Меркель, то к Макрону, то к Байдену…", - оговорился Порошенко.

Ранее сайт kp.ru писал, что строительство "Северного потока - 2" было, наконец, завершено. Рассказываем, чем он важен для России и почему его строительство так затянулось.