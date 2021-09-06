Почему "Северный поток-2" так важен для России: отвечаем на пять главных вопросов о газопроводе в Германию

Достроить «Северный поток-2» планировалось еще в 2019 году Фото: EAST NEWS

Как сообщила копания-оператор Nord Stream 2, в ближайшие дни останется лишь сварка «золотого стыка». А ввести трубу в эксплуатацию обещают до конца года.

Так что же такое для России газопровод «Северный поток-2»? Способ захватить Европу? Наказать Украину? Или возможность заработать?

1. Почему так затянулось строительство?

Достоить «Северный поток-2» планировалось еще в 2019 году. Но, когда до берега оставалась сотня километров, США ввели санкции ко всем компаниям, которые работают на стройке. В результате ушел главный подрядчик по укладке труб — швейцарская Allseas. Вслед за ними - страховщики.

Строительство при готовности 93,5% было парализовано.

«Газпрому» пришлось экстренно искать судно-трубоукладчик на замену. На это ушел почти год. И еще год работать приходилось под постоянными угрозами со стороны США.

2. Почему США до последнего не давало его завершить?

США танкерами привозит в Европу свой сжиженный природный газ (СПГ). Он дороже, чем тот, что поставляет Россия по трубам. Теперь Вашингтон теряет возможность расширять поставки своего СПГ. Им останется только политически прессовать своих европейских партнеров, чтобы они его покупали.

Кроме того, Америка недовольна усилением России. И тем, что главным проигравшим от ввода «Северного потока-2» становится Украина.

3. Почему его так боится Украина?

Сегодня через Украину идет весомая часть транзита газа из России в Европу. За прокачку газа Киев получает примерно $3 млрд в год.

- У России есть контракт с Украиной, который заканчивается 31 декабря 2024 года, - заявил в беседе с kp.ru гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов. - После этого смысла в украинской трубе нет. Мы можем использовать её как резервную, но без каких-то обязательств.

Владимир Зеленский на встрече с сенаторами США бил в колокол:

- Северный поток – 2» лишит Украину примерно той же суммы, на которую мы содержим свою армию... Нам нечем будет содержать украинскую армию! – заявил он.

Не менее важен и политический рычаг, который Украина тоже потеряет. В своих газовых войнах с Россией они пользовались им последние 20 лет.

4. Почему газопровод защищает Германия?

- Она получает самый дешевый газ самым оптимальным способом, - отмечает Констатин Симонов. - А, по прогнозам аналитиков, спрос на газ в Европе в ближайшие годы будет расти. А Германия при достройке «Северного потока-2» становится главным транзитером Европы, через которую другие государства, например Италия, начинает получать газ. То есть, Берлин получит не только дополнительные деньги за транзит, но и новый политический вес.

5. Почему он так важен для России.

- Для России «Северный поток-2» - это возможность самым коротким путем доставлять газ с полуострова Ямал до Германии, - говорит эксперт. - Экономия — 1900 километров по сравнению с украинским маршрутом! Значит, транспортировка будет дешевле. И не надо платить Украине деньги за перекачку нашего газа в Европу. К тому же никаких политических рисков, которые сейчас с ней связаны. Газовые войны с Киевом уходят в прошлое.

А еще новый маршрут элементарно экологичнее, чем старая украинская труба. Это для Европы тоже очень важно. И модно.

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