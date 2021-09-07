Мария Захарова сообщила, что Россия отказалась участвовать в министерской встрече по Афганистану Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия не примет участия во время глав министерств иностранных дел ряда государств по ситуации в Афганистане. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

- Россия не примет участия в этой встрече, — заявила она в разговоре с журналистом ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Германия в ближайшие дни проведут виртуальную министерскую встречу по Афганистану, в которой примут участие главы МИД более 20 стран. Главной темой обсуждения станут требования к талибам*. Как заявлял министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, на встрече ожидали присутствие министров России и Китая. Тосимицу Мотэги отмечал, что у Москвы и Пекина "есть определенное влияние на Афганистан", поэтому их участие особенно важно.

*Запрещенная в России террористическая организация