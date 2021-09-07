Мохаммад Хасан Ахунд стал главой правительства Афганистана

Первым человеком во властной иерархии страны будет считаться верховный лидер Фото: REUTERS

В Афганистане были названы первые имена людей, которые составят новое правительство страны. Премьер-министром был назначен Мохаммад Хасан Ахунд. Он возглавит исполнительную власть в стране.

Вице-премьером стал мулла Барадар, который является также главой политофиса талибов*. И.о. главы Минобороны страны назначен заместитель лидера талибов* Мохаммад Якуб. А представителем и.о. МВД в составе нового правительства Афганистана стал Саранджуддин Хаккани. Об этом сообщает Al Jazeera.

Первым человеком во властной иерархии страны стал верховный лидер — он будет считаться формальным главой государства, а также высшим политическим и религиозным авторитетом. Он также будет главой Верховного совета, в который будут входить от 11 до 72 человек. Таковым, как писал сайт kp.ru, несколько дней назад был избран мулла Хайбатулла Ахундзада.

*Запрещенная в России террористическая организация