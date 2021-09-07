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В мире7 сентября 2021 17:35

Мохаммад Хасан Ахунд стал главой правительства Афганистана

Об этом сообщили на торжественной церемонии объявления нового правительства
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Первым человеком во властной иерархии страны будет считаться верховный лидер

Первым человеком во властной иерархии страны будет считаться верховный лидер

Фото: REUTERS

В Афганистане были названы первые имена людей, которые составят новое правительство страны. Премьер-министром был назначен Мохаммад Хасан Ахунд. Он возглавит исполнительную власть в стране.

Вице-премьером стал мулла Барадар, который является также главой политофиса талибов*. И.о. главы Минобороны страны назначен заместитель лидера талибов* Мохаммад Якуб. А представителем и.о. МВД в составе нового правительства Афганистана стал Саранджуддин Хаккани. Об этом сообщает Al Jazeera.

Первым человеком во властной иерархии страны стал верховный лидер — он будет считаться формальным главой государства, а также высшим политическим и религиозным авторитетом. Он также будет главой Верховного совета, в который будут входить от 11 до 72 человек. Таковым, как писал сайт kp.ru, несколько дней назад был избран мулла Хайбатулла Ахундзада.

*Запрещенная в России террористическая организация