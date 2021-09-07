Патрульный самолет скатился с взлетно-посадочный полосы в Японии

На борту воздушного судна находилось 10 человек, никто из них не пострадал

На авиабазе Кифу в центральной части Японии во время испытаний с взлетно-посадочный полосы сошел морской патрульный самолет Kawasaki P-1. Об этом сообщает японский телеканал NAGOYA TV.

По предварительным данным, инцидент случился 7 сентября при посадке самолета. На борту воздушного судна находилось 10 человек, никто из них не пострадал. Сейчас военные проводят проверку по факту случившегося.

Kawasaki P-1 — японский патрульный самолёт, разработанный фирмой Kawasaki для сил самообороны Японии.

Максимальная возможная скорость у самолета составляет 996 километров.

Первый полёт серийный Р-1 совершил 25 сентября 2012 года.

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