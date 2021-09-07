США не будут спешить с возможным признанием власти талибов* в Афганистане

Пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что думают власти США об установлении новой власти в Афганистане. 7 сентября движение "Талибан"*, захватив контроль над всей территорией страны, объявило состав нового правительства.

Как сообщила Псаки на брифинге с журналистами, на данный момент Белый дом не торопится с принятием решения о том, признавать или не признавать власть "Талибана" в Афганистане.

"Нет никакой спешки. Это будет зависеть от того, какие шаги предпринимает "Талибан"*, - подчеркнула Псаки.

Она также напомнила талибам*, что за ними сейчас наблюдает весь мир.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Афганистане были названы первые имена людей, которые составят новое правительство страны. Премьер-министром был назначен Мохаммад Хасан Ахунд. Он возглавит исполнительную власть в стране.

*Запрещенная в России террористическая организация