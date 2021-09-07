ФАС оштрафовала Google на 200 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу

Google оштрафовали на 200 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу Фото: REUTERS

Московское УФАС оштрафовал американскую компанию Google на 200 тысяч рублей за рекламу финансовое организации, которая осуществляла деятельность на территории России без лицензии.

В ведомстве отметили, что серьезно относятся к жалобам на рекламу подобных организаций, так как они могут негативно повлиять на благосостояние россиян.

- Мы всегда призываем потребителей быть максимально аккуратными при выборе компании, которой они собираются отдать свои деньги и с большой осторожностью относиться к рекламным объявлениям, в том числе в сети Интернет, обещающим большой и быстрый заработок, — заявила руководитель московского УФАС России Екатерина Соловьева.

Ранее суд в Москве оштрафовал корпорацию Google на три миллиона рублей. Компания была оштрафована по делу о нарушении законодательства России в области персональных данных. Как рассказали в пресс-службе Мирового суда столицы, Google отказалась локализовать базы данных пользователей в России. Это первый штраф для компании за подобное нарушение.