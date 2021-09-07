На Украине предложили взять под контроль "Северный поток — 2"

Украине предложили взять под контроль "Северный поток — 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания из Украины, управляющая газотранспортной системой, лучше всего подойдет на роль независимого от "Газпрома" оператора трубопровода "Северный поток — 2". С таким заявлением выступили журналисты газеты "Сегодня".

В своей статье авторы напомнили о газовой директиве Евросоюза, под действие которой подпадает российский газопровод.

Журналисты также считают, что Украине стоит развивать систему "хабов" на базе подземных газохранилищ.

Напомним, оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что в Балтийском море завершилась сварка последней трубы газопровода "Северный поток — 2". Далее секцию, идущую с берега Германии, состыкуют с секцией, которая тянется из вод Дании.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что газопровод "Северный поток - 2" находится в готовности к запуску. По его словам, он будет достроен и запущен в ближайшее время.

Ранее kp.ru рассказал, почему "Северный поток — 2" так важен для России и ответил на пять важных вопросов о газопроводе.