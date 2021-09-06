Сварка последней трубы "Северного потока — 2" завершилась в Балтийском море

В Балтийском море завершилась сварка последней трубы "Северного потока — 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что в Балтийском море завершилась сварка последней трубы газопровода "Северный поток — 2".

- 6 сентября специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток 2", после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах, — гласит сообщение оператора.

Далее секцию, идущую с берега Германии, состыкуют с секцией, которая тянется из вод Дании.

Ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что газопровод "Северный поток - 2" находится в готовности к запуску. По его словам, он будет достроен и запущен в ближайшее время.

До этого аналогичную информацию озвучил глава австрийской компании OMV Райнер Зеле. Он также рассказал, что, вероятнее всего, первые поставки газа по газопроводу начнутся до конца 2021 года.