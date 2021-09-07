Правительство России поддержало обязательную отмену техосмотра

Российское правительство поддержало обязательную отмену техосмотра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения поддержала отмену обязательного техосмотра в России. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

- Предложение "Единой России" давно назрело. Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею, — приводит слова Хуснуллина пресс-служба партии "Единая Россия".

Политик добавил, что россияне должны сами следить за состоянием своего автомобиля или мотоцикла.

Ранее МВД России опровергло информацию о появлении нового наказания для автомобилистов. Днем ранее сообщалось, что водителей ожидает штраф в размере 500 рублей за установку дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации. Представители ведомства отмечают, что причиной ошибки, распространившейся в СМИ и интернете, стала произвольная интерпретация информации журналистами. Они, получив от пресс-центра МВД разъяснения о нормах действующего административного законодательства, неправильно истолковали документ.