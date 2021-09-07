Читатели польского портала высмеяли новость о переброске военных к восточной границе

Поляки высмеяли новость о переброске военных к восточной границе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели портала Wirtualna Polska высмеяли сообщение о переброске четырех тысяч польских военных и тысячи единиц техники к восточной границе страны.

По мнению одного из пользователей, президент России Владимир Путин будет "смеяться" после новости о переброске военных. Другой читатель указал, что переброшенная военная техника "выпустит в атмосферу сотни тонн зловонных газов".

- Польские вооруженные силы не могут сравниться с российскими ни в одном аспекте (численность, обучение, вооружение, огневая мощь). <...> Россия не собирается нападать на Польшу, это нездоровые фантазии политиков правящей партии и ее председателя, — написал один из пользователей.

Напомним, бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский считает, что Москва представляет "смертельную угрозу" для Европы. Дипломат раскритиковал европейских коллег, которые, по его мнению, не уделяют должного внимания вопросам безопасности. Как он отметил, они думают о климате, а также о новых источниках энергии и «какой-то зелёной революции», забывая о "реальной" угрозе. Ващиковский также выразил опасения относительно военных учений "Запад-2021". Он считает, что такие маневры подразумевают отработку сценария по отражению нападения на Польшу.